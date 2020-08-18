دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر وزير الصحة اللبناني، الدكتور حمد حسن، من خطورة وضع جائحة فيروس كورونا، قائلا إن بلاده وصلت إلى "شفير الهاوية"، بعد تفشي الوباء في مختلف المناطق "من دون استثناء".

ويوم الاثنين، سجل لبنان رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا، حيث ارتفع عددها إلى 9337، بعد تسجيل 456 حالة جديدة، فيما سجلت البلاد حالتي وفاة جديدتين لتصل الوفيات إلى 105.

وقال حسن، في اجتماع بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وممثلي منظمة الصحة العالمية، الإثنين: "عندما يتم الإعلان عن رقم معين للاصابات فهذا يعني أن هناك إصابات أخرى مضاعفة بحوالى عشر مرات لم يتم تشخيصها".

وشدد حسن على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في أي مكان، مؤكدًا أنها "مسألة حياة أو موت". ودعى المواطنين إلى اتباع الإجراءات "وإلا فإننا سنكون في الكارثة".



وأعلن وزير الصحة 7 توصيات للتعامل مع الوباء، بينها تنفيذ إغلاق عام لمدة أسبوعين "باستثناء بيروت التي تخضع لحالة الطوارئ"، والتزام القادمين إلى البلاد بالحجر فترة أسبوع في مكان الإقامة والفنادق لحين صدور نتيجة تحليل الــPCR.

بجانب اتباع إجراءات خاصة في مكان انفجار مرفأ بيروت لمواكبة احتياجات العائلات المتضررة بالتنسيق مع القوى الأمنية والعسكرية. إضافة إلى تفعيل دور مراكز الحجر الصحي المعتمدة.

وتفريع بعض المستشفيات الحكومية وتخصيصها لمرضى كورونا، مع تفعيل التعاون مع المستشفيات الخاصة في ضوء الاتفاق مع البنك الدولي بدفع مستحقاتها نهاية كل شهر، بموجب قرض من البنك.

كما أوصى وزير الصحة اللبناني بتحويل بعض المستشفيات الميدانية، لا سيما من الهبة القطرية لمعالجة المصابين بكورونا، واعتماد مستشفيين ميدانيين آخرين في كل من الشمال والجنوب.