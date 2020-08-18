نتنياهو يرحب بموقف الخرطوم: إسرائيل والسودان ستربحان من اتفاقية السلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بالموقف الذي أعلنه السودان حول العلاقات مع إسرائيل، قائلا إن إسرائيل والسودان والمنطقة بأسرها "ستربح من اتفاقية السلام".

وكانت قناة "سكاي نيوز عربية" نقلت، في وقت سابق، تصريحا خاصا من المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق، قال فيه إن بلاده "تتطلع لاتفاق سلام" مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم "دون التضحية بالقيم والثوابت". وأضاف أنه "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل"، وتابع بالقول: "لا ننفي وجود اتصالات" بين البلدين.

وبعدها أشار نتنياهو، عبر حسابته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى لقائه مع رئيس المجلس السوداني الانتقالي عبدالفتاح البرهان، وقال نتنياهو إنه يرحب بموقف وزارة الخارجية السودانية، معتبرا أنه "يعكس القرار الشجاع الذي اتخذه البرهان والذي دعا للعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل والسودان والمنطقة بأسرها ستربح من اتفاقية السلام وتستطيع أن تبني معا مستقبلا أفضل لجميع شعوب المنطقة". وتابع بالقول: "سنقوم بكل ما يلزم من أجل تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة".

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان ثلاثي مشترك لإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة عن اتفاق على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل. وتوقع نتنياهو أن تتخذ مزيد من الدول العربية خطوات نحو التطبيع والسلام مع بلاده.