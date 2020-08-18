طحنون بن زايد يستقبل رئيس الموساد الإسرائيلي في الإمارات

ما معنى الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل وكيف يؤثر على الفلسطينيين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات، الثلاثاء، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، الخميس الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) بأن الشيخ طحنون "أشاد بالجهود الحثيثة المبذولة من يوسي كوهين، والتي ساهمت في نجاح التوصل لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، والتي ستساهم بشكل إيجابي في إحلال السلام في المنطقة، بالإضافة لفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات بين البلدين".

وقال الشيخ طحنون إن "الإمارات ستبقى على الدوام صاحبة فكر ومبدأ راسخ، والمتمثل في إعلاء قيم السلام والتسامح وتعزير الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم"، وفقا لما نقلته "وام".

وأشار الشيخ طحنون إلى "أن تسارع التقدم العلمي والتكنولوجي يتطلب البحث عن الممارسات والخبرات من مختلف الدول نظراً لما يلعبه ذلك من استشراف للمستقبل وما يضمن بدوره مستقبلا أفضل لشعوب المنطقة".

والأحد الماضي، وقعت شركة "أبيكس" الوطنية للاستثمار الإماراتية اتفاقا تجاريًا مع مجموعة "تيرا" الإسرائيلية، لتطوير أبحاث ودراسات بشأن فيروس كورونا المستجد.