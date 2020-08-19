دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قوات بلاده بالحفاظ على أعلي درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام لحماية أمن مصر القومي، وذلك وسط الأحداث التي تشهدها ليبيا والتوتر المتصاعد بين مصر وتركيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، الأربعاء، إن السيسي اجتمع مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.

وأضاف المتحدث أن السيسي "وجه بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة"، دون ذكر ليبيا صراحة في البيان.

وأشار إلى "القدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح". وقال المتحدث باسم الرئاسة إن السيسي "وجه التحية والتقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات الشعب المصري".