جوعان بن حمد ينشر صورة قديمة لأمير قطر ووالدهما ويعلق

الشرق الأوسط
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جوعان بن حمد ينشر صورة قديمة لأمير قطر ووالدهما ويعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد صورة للأخير مع والدهما، الشيخ حمد بن خليفة "الأمير الوالد" مرفقا أبيات شعر معبرا عن فخره واعزازه.

جاء ذلك في تدوينة للشيخ جوعان بن حمد على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "إن قلت ولد العود ولا خو تميم.. وصمة شرف واختار فيها كلها.. هذاك ابوي اللي على العليا مقيم.. وهذاك أخوي اللي الثقيلة شلها.."

وكان الشيخ جوعان قد نشر صورة سابقة للأمير تميم بن حمد، في الـ10 من الشهر الجاري بأبيات شعر قال فيها: " أنت الذي نـزح طغاة وطـواغيت ..ولا هزك مخطط طواغيت وطغاه".

ويذكر أن الشيخ تميم "أكمل تعليمه العالي بالمملكة المتحدة حيث التحق بـأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية وتخرج منها عام 1998، وبعد تخرجه التحق بالقوات المسلحة القطرية لتلتقي الدراسة الأكاديمية العسكرية بالتجربة العملية والميدانية"، وفقا لما أورده الديوان الأميري في قطر.

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