جوعان بن حمد ينشر صورة قديمة لأمير قطر ووالدهما ويعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد صورة للأخير مع والدهما، الشيخ حمد بن خليفة "الأمير الوالد" مرفقا أبيات شعر معبرا عن فخره واعزازه.

ان قلت ولد العود ولا خو تميم وصمة شرف واختار فيها كلها هذاك ابوي اللي على العليا مقيم وهذاك اخوي اللي الثقيلة شلها @TamimBinHamad https://t.co/3gZatgodGB

جاء ذلك في تدوينة للشيخ جوعان بن حمد على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "إن قلت ولد العود ولا خو تميم.. وصمة شرف واختار فيها كلها.. هذاك ابوي اللي على العليا مقيم.. وهذاك أخوي اللي الثقيلة شلها.."

أنت الذي نـزح طغاة وطـواغيت .. ولا هزك مخطط طواغيت وطغاه .. ⚔️🇶🇦 @TamimBinHamad https://t.co/1GWgfePmEh

وكان الشيخ جوعان قد نشر صورة سابقة للأمير تميم بن حمد، في الـ10 من الشهر الجاري بأبيات شعر قال فيها: " أنت الذي نـزح طغاة وطـواغيت ..ولا هزك مخطط طواغيت وطغاه".

ويذكر أن الشيخ تميم "أكمل تعليمه العالي بالمملكة المتحدة حيث التحق بـأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية وتخرج منها عام 1998، وبعد تخرجه التحق بالقوات المسلحة القطرية لتلتقي الدراسة الأكاديمية العسكرية بالتجربة العملية والميدانية"، وفقا لما أورده الديوان الأميري في قطر.