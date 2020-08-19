دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، مناقشة الوزارة توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، قائلا إن تصريحات الناطق باسم الوزارة، حيدر بدوي، مثيرة للدهشة.

وقالت قمر الدين، في بيان نشرته وزارة الثقافة والإعلام، مساء الثلاثاء: "تلقت وزارة الخارجية بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق، الناطق باسم الوزارة، عن سعي السودان لإقامة علاقات مع اسرائيل".

وأضاف قمر الدين أن "هذه التصريحات أوجدت وضعًا ملتبسًا يحتاج لتوضيح".

وأكد وزير الخارجية السوداني أن "أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن".

تؤكد وزارة خارجية جمهورية السودان أن أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن. عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف ١٨ اغسطس ٢٠٢٠م

تؤكد وزارة خارجية جمهورية السودان أن أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن. عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف ١٨ اغسطس ٢٠٢٠م

كانت قناة "سكاي نيوز عربية" نقلت، في وقت سابق، تصريحا خاصا من المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق، قال فيه إن بلاده "تتطلع لاتفاق سلام" مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم "دون التضحية بالقيم والثوابت". وأضاف أنه "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل"، وتابع بالقول: "لا ننفي وجود اتصالات" بين البلدين.

وبعد تصريحات الناطق باسم الخارجية السوداني، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، ترحيبه بالموقف الذي أعلنه السودان حول العلاقات مع إسرائيل، قائلا إن إسرائيل والسودان والمنطقة بأسرها "ستربح من اتفاقية السلام".

وأشار نتنياهو، عبر حسابته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى لقائه مع رئيس المجلس السوداني الانتقالي عبدالفتاح البرهان، وقال نتنياهو إنه يرحب بموقف وزارة الخارجية السودانية، معتبرا أنه "يعكس القرار الشجاع الذي اتخذه البرهان والذي دعا للعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين".