بالصور.. عمليات للقوة الأمريكية بقاعدة الأمير سلطان في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بسلاح الجو الأمريكي، صورا من عمليات تزويد الوقود التي ينفذها عناصر بالقوة الأمريكية الموجودة في قاعدة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية.

|FUELING THE FIGHT| Petroleum, oil and lubricants Airmen at Prince Sultan Air Base, Saudi Arabia, ensure UH-60s and F-15s at are fueled up and ready to execute the mission.⛽ 📷 by Staff Sgt. Cary Smith #wintoday #prevailtomorrow #deter @378AEW @CENTCOM @usairforce https://t.co/B3lorsqPSl

جاء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية قائلة في تعليق على الصور الـ التي نشرتها: "(تزويد المعركة بالوقود) البترول والنفط وزيوت التشحيم، طيارون في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، يتأكدون من أن طائرات الـUH-60s والـF-15s مزودة بالوقود ومستعدة لتنفيذ المهمة.."

وسبق للقيادة المركزية لسلاح الجو الأمريكي نشر مقطع فيديو يظهر عملية هبوط قاذفات B1B الاستراتيجية في القاعدة السعودية، حيث يحتاج هذا النوع من الطائرات لمدرج مخصص للإقلاع والهبوط، مؤكدة على أن ذلك يدل على قدرة القاعدة.

ويذكر أن مسؤولان بوزارة الدفاع الأمريكية أوضحا في تصريحات سابقة لـCNN أن عمليات تحضير في القاعدة السعودية جارية في الوقت الحالي لدعم بطاريات منظومة صواريخ باتريوت بالإضافة إلى أعمال جارية على مدرج الطيران وذلك لتمكين مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-22 بالإضافة إلى مقاتلات أخرى من التحليق والهبوط في القاعدة.