دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على ما أدلى به مفتي القدس، محمد حسين، حول حكم صلاة الإماراتيين أو من يأتي على متن طائرة إماراتية إلى مطار بنغوريون للصلاة في المسجد الأقصى بالقول "خوش مفتي ".

ضاحي خلفان تميم @Dhahi_Khalfan · 22s اذا ركبت طائرة اماراتية ورحت تصلي في القدس مايجوز ..اذا ركبت طائرة قطرية ورحت تصلي في القدس يجوز..خوش مفتي

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "مفتي القدس يقول ما يجوز للإماراتيين الصلاة في القدس.. بس للقطريين يجوز لهم الصلاة في القدس....خوش مفتي.. إذا ركبت طائرة اماراتية ورحت تصلي في القدس ما يجوز.. إذا ركبت طائرة قطرية ورحت تصلي في القدس يجوز.. خوش مفتي.. والا مفتي القدس يحرم علينا زيارة المسجد الاقصى ويبيحها للحمدين".

وكان مفتي القدس قال في تصريحاته على تلفزيون فلسطين، الأحد: "لا يجوز لمسلم أن يأتي بطائرة إماراتية أو غير إماراتية إلى مطار اللد الي اليوم يسموه مطار بنغوريون ليأتي ليصلي في المسجد الأقصى هذا تسويق باطل شرعا وباطل قانونا مرفوض دينا.."

ويذكر أن الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، عقب في وقت سابق في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "صدمتني فتوى من مفتي القدس بتحريم الصلاة للإماراتيين في المسجد الأقصى.. أولا التحريم يا مفتي القدس لابد من دليل شرعي من قال الله وقال الرسول لأن الذي يحرم هو الله أو نص صريح صحيح من رسول الله صل الله عليه وسلم، أنت حرمت عبادة في المسجد الأقصى وخصصت الإماراتيين، لماذا؟".

وتابع يوسف قائلا: "أو لا يا مفتي القدس، الصحابة أدوا العمرة في الكعبة وكانت تحت قبضة المشركين ما قال النبي صل الله عليه وسلم حرام الصلاة، حتى بعد صلح الحديبية، ذهب الصحابة وأجروا عمرة في الكعبة ولم يقل النبي صل الله عليه وسلم لا يجوز، هذه المسألة الأولى أخي مفتي القدس.."