مصادر لـCNN: كوشنر وراء الدفع لتنفيذ صفقة مقاتلات F-35 للإمارات

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء بالكونغرس، إن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف وراء الدفع لتنفيذ صفقة بيع مقاتلات F-35 للإمارات.

واوضحت المصادر أن محادثات الإدارة الأمريكية مع الإمارات حول هذه الصفقة المحتملة، يقودها ميغول كوريا، مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، لافتين إلى أن السرية حول تفاصيل هذه المحادثات قد اثار قلقا وارتباكا داخل حكومة البلاد.

ولم يعلق مجلس الأمن القومي الأمريكي على هذه التقارير.

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت في تقرير أن الجيش الإماراتي تلقى ملخصا سريا من قبل مسؤولين بالإدارة الأمريكية حول مقاتلات الـF-35 خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الصفقة "قيد المراجعة"، مضيفا: "بالطبع لديهم المال ليدفعوا تكاليف ذلك، وهذا جميل لأننا في العديد من الأحيان نبرم صفقات مع دول لا تملك 10 سنتات ونقدم لهم -ما رأيكم بالدفع لاحقا لنا؟- وهم لا يدفعون أبدا لأنهم لا يملكون المال.."