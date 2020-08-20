بيروت، لبنان (CNN)-- سجلت وزارة الصحة العامة اللبنانية، الخميس، 605 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد يومي للإصابات يُسجل منذ بداية الوباء.

وترفع الحالات الجديدة، بعد يومين من إعادة الإغلاق للحد من انتشار المرض، العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد على 10 آلاف و952 حالة إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 114 شخصًا، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

يأتي الارتفاع القياسي في حالات الإصابة اليومية الجديدة يوم الخميس بعد يومين فقط من إعلان حكومة تسيير الأعمال في لبنان، إغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوعين اعتبارًا من الجمعة 21 أغسطس آب الجاري، حتى يوم الاثنين 7 سبتمبر أيلول المقبل.

تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تداعيات انفجار مرفأ بيروت والذي أودى بحياة 180 شخصًا وإصابة نحو 6 آلاف شخص وتشريد نحو 300 ألف شخص، وسط أزمة اقتصادية طاحنة، تسببت في احتجاجات واسعة تشهدها البلاد منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي 2019.