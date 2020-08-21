نتنياهو لرؤساء الجالية اليهودية بالإمارات: آمل أن أزوركم قريبا خلال هذا العام

الشرق الأوسط
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نتنياهو في "فيديو كونفرنس" مع رؤساء الجالية اليهودية في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع رؤساء الجالية اليهودية في الإمارات، معبرا عن أمله في زيارتهم في وقت قريب هذا العام.

ونشر نتنياهو مقطع فيديو من اللقاء الذي تم عبر "فيديو كونفرنس"، على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: " حديثي مع رؤساء الجالية اليهودية في الإمارات. قلت لهم إنني آمل زيارتهم قريبا وخلال هذا العام".

وأضاف نتنياهو في حديثه: " نحن على أبواب عصر تاريخي عبارة عن السلام مقابل السلام، السلام بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، السلام الذي يتوسع بين إسرائيل والعالم العربي.. هذا السلام جيد لدولة إسرائيل ولشعبنا ولجميع شعوب المنطقة".

وتابع قائلا مخاطبا رؤساء الجالية اليهودية: " آمل أن أزوركم قريبا، خلال هذا العام. وإذا ما تغلبنا حتى هذا الموعد على جائحة كورونا، أنا مستعد لأصافحكم أيضا. شكرا جزيلا لكم وتحياتي من أورشليم".

وكان بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، الخميس، قد ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حسب نص البيان الذي نشره ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، وقال عبر حسابه على تويتر، إنه "اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا العظام إسرائيل والإمارات".

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