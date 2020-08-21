دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، اكتشاف أكبر حقل في تاريخ تركيا، لاستخراج الغاز في البحر الأسود، باحتياطات تصل إلى 320 مليار متر مكعب من الغاز، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول.

وأضاف أردوغان، في كلمته خلال مراسم الإعلان عن الاكتشاف في إسطنبول، الجمعة، أن عمليات التنقيب "نُفذت بإمكانات وطنية"، وتابع: "فتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان".

وأوضح الرئيس التركي، أن "سفينة التنقيب (الفاتح) اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في بئر (تونا)"، وفقًا للأناضول، مؤكدًا أن "المؤشرات الأولية لاكتشاف أكبر حقل غاز تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في نفس المنطقة"، "بدأنا بسم الله العمل على استغلال حقل غاز صقاريا المكتشف وبمشيئة الله سيكون هناك المزيد".

وحول جهود تركيا لاكتشاف الغاز في شرق البحر المتوسطن والتي تواجه اعتراضات من مصر واليونان، قال أردوغان، بحسب الأناضول، "ننتظر أنباءً سارة مماثلة من المتوسط"، وأضاف " نهدف لوضع غاز البحر الأسود في خدمة أمتنا"، وقال "اليوم سنترك إرثاً مهماً للأجيال القادمة".

واعتبر الرئيس التركي في كلمته، أن بلاده انتقلت إلى "مصاف أبرز الدول في العالم من خلال سفينة الفاتح التي نعيش بفضلها فرحة اليوم وكذلك سفينتي ياووز والقانوني"، موضحًا أنه إجراء 9 عمليات حفر في المياه العميقة في البحرين المتوسط والأسود عبر سفينتي "الفاتح" و"ياووز".

وقال أردوغان، "سنواصل السير نحو أهدافنا دون أن نطمع في حقوق الآخرين ودون أن نسمح لهم بالاستيلاء على حقوقنا"، "لن نتوقف أو نرتاح حتى نكون دولة مصدرة للطاقة"، وفقًا للأناضول.

وتواجه جهود تركيا للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، اعتراضات من اليونان ومصر، على خلفية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة طرابلس الليبية برئاسة فايز السراج.

ووقعت مصر واليونان في أوائل الشهر الجاري، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، بشكل قد يتعارض مع جهود تركيا في شرق المتوسط.