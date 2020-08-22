دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الضوء على "المشروع الفارسي" في المنطقة وهدف النظام الإيراني بتصدير الثورة، مستشهدا بأمثلة حسن نصرالله في لبنان وعبدالملك الحوثي في اليمن.

دول الخليج العربي مش مع اسرائيل..لو مع الشيطان عليها ان تتحالف في سبيل التصدي للمشروع الفارسي في الوطن العربي..لأن ايران الملالي مشروع لخائن مزروع كحسن وعبد الملك وآخرين.

جاء ذلك في تغريدات لخلفان على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "دول الخليج العربي مش مع اسرائيل.. لو مع الشيطان عليها ان تتحالف في سبيل التصدي للمشروع الفارسي في الوطن العربي.. لأن إيران الملالي مشروع لخائن مزروع كحسن وعبد الملك وآخرين".

وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات: " مشروع إيران مشروع يهدف إلى ابتلاع الدول العربية.. ولذلك يلتقي اردوغان مع خامئني في هدف واحد ابتلاع الكيكة العربية إذا جاز التعبير.. اليمن الشمالي اليوم فارسية الهوى والمشاعر والاهداف.."

وتابع قائلا: " ما كنت اظن ان إيران دخلت في العمق اليمني الى هذا الحد. الا لما نرى الآن مشاعر اليمنيين الجياشة عقائديا تجاه حكام قم...ولعنهم لإخوانهم العرب.. الا ما ندر.. ما كنا نعلم ان اليمن الشمالية ملغومة بفارسية طائفية تحمل كل هذه الكراهية لأهل السنة الا الآن.. إيران اليوم كومة من الجماعات الارهابية.. تمتد من طهران الى اليمن الى لبنان الى سوريا الى حماس.. الخ.. شريط ارهابي خطير.. ولا تنسون العراق.."

وأردف: "ولهذا انتزعوا الجنوب من انياب إيران...سلمتها الامارات للشرعية والشرعية لن تسترجع الشمال.. كما ارى.. لان الشرعية مخترقة من إيران واردوغان.. كانت إيران قبل اربعين سنة تتحدث عن تصدير الثورة وكان البعض يستهزئ بما تقول ...وفعلا صدرت لنا الحوثي وحسن نصر الله.. وغيرهم.. وأصبحوا شرا مستطيرا في الوطن العربي.. قضية إيران ليست قضية سنة وشيعة.. ولكنها قضية عرب وفرس.. والشاهد العراق.. والا العرب الذين يقتلون من العراق من الشيعة ونفس المذهب.. لمن بس لأنهم عرب تغتالهم يد إيران".