مستشار أردوغان: يحاربوننا بالمتوسط فيرزقنا الله بالغاز والنفط القريب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إعلان الأخير اكتشاف أكبر حقل غاز في تاريخ تركيا بالبحر الأسود، الجمعة.

يحاربوننا في شرق المتوسط فيرزقنا الله بالغاز والنفط بالقرب من سواحلنا و شواطئنا.... لك الحمد يا الله. https://t.co/xv4tsdWtlm

وقال أقطاي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "يحاربوننا في شرق المتوسط فيرزقنا الله بالغاز والنفط بالقرب من سواحلنا وشواطئنا.. لك الحمد يا الله".

الحمد لله الحمد لله الحمد لله #نفط_و_غاز اكتشافات نفطية في تركيا خبر يسر كل حبيب للشعب التركي في كافة أنحاء العالم . اليوم تبدأ رحلة تنمية جديدة في تاريخ بلادي ... عاشت تركيا عاش الشعب التركي https://t.co/xD5YvBxMzc

وفي تغريدة منفصلة قال أقطاي: " الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله.. نفط وغاز.. اكتشافات نفطية في تركيا خبر يسر كل حبيب للشعب التركي في كافة أنحاء العالم.. اليوم تبدأ رحلة تنمية جديدة في تاريخ بلادي ..عاشت تركيا.. عاش الشعب التركي".

وكان أردوغان قد قال في كلمة، الجمعة: " "سفينة التنقيب (الفاتح) اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في بئر (تونا)"، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، مؤكدًا أن "المؤشرات الأولية لاكتشاف أكبر حقل غاز تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في نفس المنطقة"، "بدأنا بسم الله العمل على استغلال حقل غاز صقاريا المكتشف وبمشيئة الله سيكون هناك المزيد".