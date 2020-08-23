دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الصحفي الإسرائيلي، إيدي كوهين، تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، طالبا من الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، فك الحظر عنه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مؤكدا أنه لا مانع لديه من زيارته في منزله بدبي، قبل أن يرد خلفان ويطلي الاعتذار عما اتهمه به بأنه تعاون بقتل القيادي بحركة حماس، محمود المبحوح.

اليوم لا مانع لدي من زيارة السيد ضاحي خلفان في بيته في جميرا دبي و فتح صفحة جديدة معه .. الصلح خير 🇮🇱🇦🇪 ما كان من قبل يختلف عن اليوم. #طرشوله يشل البلوك عني وحشني بو فارس راعي جميرا https://t.co/WVnhQmgi19

جاء ذلك بتغريدة لكوهين قال فيها: "اليوم لا مانع لدي من زيارة السيد ضاحي خلفان في بيته في جميرا دبي وفتح صفحة جديدة معه.. الصلح خير.. ما كان من قبل يختلف عن اليوم.. طرشوله يشل البلوك عني وحشني بو فارس راعي جميرا".

كوهين يريد عندما يأتي دبي ان يقابلني ...ويطلب رفع الحظر الذي عملته له في تويتر...لن ارفع الحظر ولن اقابله الا اذا اعتذر بأن ما قاله عني لم يكن صحيحا...لانه كذب لو كان كلامه صحيحا...فلدي كل الشجاعة الادبية ان اقول كلامه صحيح.

خلفان من جهته رد بسلسلة تغريدات قال فيها: "كوهين يريد عندما يأتي دبي ان يقابلني.. ويطلب رفع الحظر الذي عملته له في تويتر.. لن ارفع الحظر ولن اقابله الا إذا اعتذر بأن ما قاله عني لم يكن صحيحا.. لأنه كذب لو كان كلامه صحيحا...فلدي كل الشجاعة الادبية ان اقول كلامه صحيح.."

لأن كوهين اتهمني بالتعاون في اغتيال المبحوح...وانا اشهد الله لو كنت متعاونا .. ما حظرته ..الواقع ان شرطة دبي اكتشفت القتلة ..لو كان يهوديا ما اسهمت في اغتيالة ..فكيف وهو مسلم اسهم في اغتياله ..انا ضابط شرطة بكل ما تعني الكلمة المطلوب عندي يقدم للقضاء وللعدالة

وتابع قائلا: "ولذلك لن اقابل كوهين لا لأنه يهوديا ولكنه افترى علي.. يمكن ان اكون خصما لطرف لكن ما افتري عليه.. فكوهين إذا اعتذر.. قابلته.. ما اعتذر.. لن اقابله.. لأن كوهين اتهمني بالتعاون في اغتيال المبحوح...وانا اشهد الله لو كنت متعاونا.. ما حظرته.. الواقع ان شرطة دبي اكتشفت القتلة.. لو كان يهوديا ما اسهمت في اغتياله.. فكيف وهو مسلم أسهم في اغتياله.. أنا ضابط شرطة بكل ما تعني الكلمة المطلوب عندي يقدم للقضاء وللعدالة.. تربينا على ان لا نكذب يا كوهين.. ولا اصادق الكذاب.. اللي اكذب من كوهين.. طلع ابن المبحوح.. فكوهين والاخوان واحد ..كذبة.."

محمود المبحوح..قتل جنديين اسرائيليبن...اخترق الموساد مجموعة فلسطينية..كشفت لهم المبحوح...واغتالوه.

وأضاف خلفان: "انا ضابط شرطة.. ضابط الشرطة لا يتعامل مع دين او جنس او جنسية او لون...يتعامل مع انسان.. إذا اجرم ذلك الانسان.. يعاقبه القضاء وليس الشرطة.. نحن نحترم كرجال امن كل البشر.. والحفاظ على ارواحهم واعراضهم وممتلكاتهم مهمتنا...لكن لا تقتل ...وتتخبأ...وتطلب اننا نعمل حماية لك...سوف ينتقم منك عدوك يوما ما.. محمود المبحوح.. قتل جنديين إسرائيليين.. اخترق الموساد مجموعة فلسطينية.. كشفت لهم المبحوح...واغتالوه.. اسمعوا..مع الأسف ان المبحوح خطط فلسطيين لاغتياله.. والا ما وصلوا له اليهود.. ما يعرفونه....العيب فيهم الربع.."