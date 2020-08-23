قوات حفتر: مبادرة الوفاق "ضحك على الذقون".. ويستعدون لمهاجمة سرت والجفرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها الجنرال خليفة حفتر، الأحد، أن مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنتها حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج هي "للتسويق الإعلامي"، متهما حكومة الوفاق بالاستعداد لشن عملية عسكرية في سرت والجفرة.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر، في مؤتمر صحفي، إن مبادرة حكومة الوفاق هي "مبادرة للتسويق الإعلامي وللضحك على الذقون وذر الرماد في العيون... والحقيقة على الأرض من عمليات الاستطلاع تؤكد نوايا حقيقية للعدو لمهاجمة قواتنا في منطقة سرت ومنطقة الجفرة".

وأضاف المسماري أن "الإرهاب يتمدد في ليبيا بآلية أخرى هي آلية المجتمع الدولي، ترعاه قطر وتركيا، وخلف هذه الدول ما خلفها من عواصم أخرى ودول أخرى"، على حد تعبيره. وتابع بالقول: "من حقنا الدفاع عن أرضنا، وواجبنا واجب مقدس على كل عسكري وكل ليبي وطني حر شريف".

وحذر المسماري من أن "أي عمل عدائي سيواجه بالقوة الضاربة"، وقال إن "قواتنا المسلحة في وضع قتال وجاهزة للتعامل مع العدو في حال فكر في الاستمرار في التقدم نحو مدينة سرت". وأضاف: "هذه الليلة أو غدا، أعتقد أنه سيكون هناك عمل ما"، وتابع: "من يفكر في الاقتراب من خطوطنا سيجد نفسه في مكان آخر سواء دولة أو تنظيم أو ميليشيا".