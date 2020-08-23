دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال محمد الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف في الإمارات إن اتفاق السلام مع إسرائيل ينطلق من قيم الدين الإسلامي الذي يحث على إقامة جسور التعاون.

وأوضح الكعبي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "الاتفاق بين دولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على أن تتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية، والعمل المشترك على تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط عامة؛ قرار تاريخي حضاري شجاع وحكيم، ينطلق من قيم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحث على إقامة جسور التعاون، وإرساء مبادئ العلاقات مع الجميع بصرف النظر عن مواقفهم وأديانهم".

وتابع قائلا: "القرار امتداد منير لجهود دولة الإمارات المباركة منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه واهتمامه بحل القضية الفلسطينية، اذ تواصل الإمارات جهودها من أجل إيجاد الحل السلمي الذي يحمي الإنسان، ويحقق النماء والعمران لهذه المنطقة، ويحفظ استقرارها، وهو تأكيد على نهج قيادتنا الرشيدة الراسخ، وإيمانها بضرورة تكريم الإنسان، وقدسية حماية المقدسات، ورغبتها الصادقة في غرس قيم الأمل في شباب المنطقة، وتعزيز قيم السلام لديهم، من أجل مستقبل مشرق وضاء بالمنجزات واستئناف بناء الحضارة الإنسانية".

وأضاف الكعبي: "لقد عرفت دولتنا بمبادراتها في بث السلام في المنطقة والعالم أجمع، وقد توجت ذلك بوثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في العاصمة أبوظبي، والتي تعتبر الاساس في بناء علاقات تعاون وتعايش بين الناس دون تمييز، وحل خلافاتهم بالمنطق الذي يضمن لهم العيش الكريم، وهذا ما عزز من مكانتها عالميا كدولة رائدة في نشر السلام والتسامح".