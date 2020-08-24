بعد اتهامات المبحوح.. صحفي إسرائيلي يعتذر لضاحي خلفان والإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، الاثنين، اعتذاره لنائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان وإلى "شعب وحكومة الإمارات"، على ما ورد منه كإسرائيلي "من أي إساءة أو تجاوز حدث ضمن سوء فهم"، بحسب وصفه في تغريدة على تويتر.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي، في تغريدته، "كمواطن إسرائيلي أدافع عن وطني، عن الشجاع الذي طبع معنا، وأنسى كل خلافاتي معه لأنه ملك قلبي بأخلاقه التي هي أخلاق (محمد العربي)"، بحسب وصفه.

الى شعب وحكومة الامارات العربية المتحدة . الى الفريق ضاحي خلفان المحترم اعتذر كأسرائيلي من اي إساءة او تجاوز حدث ضمن سوء فهم . كمواطن اسرائيلي ادافع عن وطني وعن الشجاع الذي طبع معنا وأنسى كل خلافاتي معه لانه ملك قلبي بأخلاقه التي هي اخلاق محمد العربي . @Dhahi_Khalfan

وكتب الفريق ضاحي خلفان، في تغريدة له على تويتر، في أعقاب تغريدة الصحفي الإسرائيلي، قائلًا "اليوم صباحكم صباح كوهيني.. سأرفع الحظر عن كوهين بعد اعتذاره لشعب الإمارات وحكومة الإمارات، ولي، على ما وقع منه من تلفيق للحقيقة حول قضية المبحوح"، بحسب تعبيره.

اليوم صباحكم صباح كوهيني...سأرفع الحظر عن كوهين بعد اعتذاره لشعب الامارات وحكومة الامارات ولي على ما وقع منه من تلفيق للحقيقة حول قضية المبحوح.

كان الصحفي الإسرائيلي، إيدي كوهين، نشر تغريدة له على تويتر، في وقت سابق، طالب فيها الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، بفك الحظر عنه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤكدا أنه "لا مانع لديه من زيارته في منزله بدبي"، قبل أن يرد خلفان ويطلب الاعتذار عما اتهمه به بأنه تعاون في قتل القيادي بحركة حماس، محمود المبحوح في عام 2010.