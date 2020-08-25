بومبيو على متن أول رحلة رسمية من إسرائيل إلى السودان: سعيد لإعلان ذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن سعادته بالتواجد على متن أول رحلة طيران رسمية مباشرة بدون توقف من إسرائيل إلى السودان، حسبما أكد في تغريدة له على تويتر، الثلاثاء.

وأرفق وزير الخارجية الأمريكي، تغريدته، بصورة من داخل الطائرة التي يستقلها متجهًا إلى السودان، وتوضح الصورة مسار الرحلة من خلال خريطة تشير إلى مرور الطائرة فوق الأجواء المصرية.

Happy to announce that we are on the FIRST official NONSTOP flight from Israel to Sudan! https://t.co/eOXNsBAozC

كان بومبيو، بدأ، الاثنين، جولة شرق أوسطية، تشمل إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات، لحث الدول العربية على توقيع اتفاقات للسلام مع إسرائيل، على خلفية الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين الإمارات وإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده ملتزمة بـ"التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة"، وكذلك دعم الإمارات بكل ما تحتاجه من معدات عسكرية للدفاع عن نفسها في مواجهة تهديدات إيران، وذلك في إطار تعليقه على اتفاق السلام المبرم بين الإمارات وإسرائيل.

واعتبر بومبيو، في المؤتمر الصحفي، أن اتفاق السلام "الإماراتي الإسرائيلي"، "خطوة مهمة في الشرق الأوسط"، فيما أكد رئيس وزراء إسرائيل، أن "دولًا أخرى في المنطقة قد تنضم لاتفاقات السلام معنا"، بحسب تعبيره.

وأكد مايك بومبيو، الذي بدأ، جولة شرق أوسطية، تشمل السودان والبحرين والإمارات بالإضافة إلى إسرائيل، أن بلاده حريصة على مساعدة إسرائيل وكافة دول العالم في جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.