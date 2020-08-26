أردوغان يحذر نظراء تركيا بالمتوسط من "خطوات خاطئة تؤدي بهم للزوال"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من وصفهم بـ"نظرائنا" في البحر الأبيض المتوسط لـ"الاتزان والابتعاد عن اتخاذ خطوات خاطئة تؤدي بهم إلى الزوال".

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان أردوغان حيث قال إن "بلاده عازمة على نيل حقوقها في البحار المتوسط وايجه والأسو"، وذلك في خطاب ألقاه خلال مراسم احتفال بالذكرى السنوية الـ949 "للانتصار بمعركة ملاذكرد".

وتابع الرئيس التركي قائلا: "كما أننا لا نطمع في أراضي وسيادة ومصالح الغير فإننا لن نتهاون مع من يستهدف أراضينا وسيادتنا.. نريد أن يدرك الجميع بأن تركيا لم تعد دولة يختبر صبرها وحزمها وإمكاناتها وشجاعتها بعد اليوم".

وأضاف: "الجهات التي لا تستطيع حتى أن تكون وريثة لبيزنطة، تسند ظهرها اليوم إلى الأوروبيين وتسعى وراء الظلم والممارسات غير الشرعية والقرصنة"، لافتا إلى أن "هذا الأمر إنما يدل على أن هذه الجهات لم تستخلص الدروس من التاريخ.. نحن نفعل ما نقول ومستعدون لدفع الثمن، وكل من يريد مواجهتنا مدركًا الثمن الذي سيدفعه فليتفضل وإلا فلينسحب من أمامنا".