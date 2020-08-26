دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، جماعة "حزب الله" باستخدام "القوة الضاربة" ردا على أي اعتداء، محذرا من أن "عدوانية" حزب الله ستعرض لبنان للخطر مجددا.

وقال نتنياهو إن "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قيام حزب الله بإطلاق النار على قواتنا"، مضيفا: "لن نقبل بشن أي عدوان على مواطنينا وسنرد بقوة على أي اعتداء كان"، وفقا لبيان على صفحته في فيسبوك.

وتابع نتنياهو بالقول: "أنصح حزب الله بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة، حزب الله يعرض الدولة اللبنانية مرة أخرى إلى خطر بسبب عدوانيته".

وأشار البيان إلى أن نتنياهو "أجرى مشاورات على مدار الليلة الماضية مع كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ومسؤولين كبار آخرين"، وسط توتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مساء الثلاثاء.