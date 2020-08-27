حسن نصرالله: ما حصل بجنوب لبنان الثلاثاء مهم وحساس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصف حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، ما حصل في جنوب البلاد على الحدود مع إسرائيل، الثلاثاء، بأنه كان أمرا "مهما وحساسا".

جاء ذلك في كلمة لنصرالله، الأربعاء، قال فيها وفقا لما نقلته قناة المنار التابعة لحزب الله: "ما حصل في جنوب لبنان أمس الثلاثاء هو أمر مهم وحساس لدينا لكن لن أعلق عليه الآن وسأترك ذلك إلى وقت لاحق".

ووجه نصرالله التحية لـ"جرحى المقاومة وعائلاتهم"، قائلا: "هؤلاء الذين كانوا متواجدين دائما في الميادين والساحات ولبوا النداء ولم يبخلوا بأي عطاء او جهد وذهبوا للشهادة ولكن الله اعطاهم وسام الجراح وألحقهم بالعظماء الذين رمزهم أبو الفضل العباس".

وأضاف نصرالله، وفقا لما نقلته المنار: "نوجه لهم التحية على صدقهم وإخلاصهم وعلى مواصلتهم في هذه الطريق رغم الصعاب والجراح ورغم كل ما قد يحيط بهم من ظروف صعبة.. هم يواصلون الطريق والبعض يذهبون بجراحهم الى الجبهة او العمل وبعضهم يواصلون المسيرة بصوتهم ومواقفهم حتى تحقيق كل الأهداف".