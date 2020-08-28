دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت سهى، أرملة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السابق، ياسر عرفات، على الهجوم الذي وجه لها عقب تقديم اعتذار للإمارات عن "الإساءة" وصور حرق الأعلام الإماراتية بعد إعلان اتفاق السلام مع إسرائيل.

אלמנתו של יאסר ערפאת, סוהא, בריאיון מיוחד לכאן חדשות, בעקבות המתקפה נגדה ברשות: "יש הנחיות להפוך אותי לבוגדת, וההנחיות יוצאות מלשכת אבו מאזן. אם יפגעו ולו בשערה משערותינו, אטיל את האחריות על הרשות. אם הם רוצים לפתוח את שערי הגיהנום, גם אני אפתח" @galberger https://t.co/Vdbidc7fHa

جاء ذلك في مقابلة نشرتها قناة Kaan الإسرائيلية، حيث قالت عرفات: "كلها عشان أنا بقول ما تحرقوا أعلام؟ هذا إرهاب فكري بتعطوهم مصاري انتم عشان الأمن عشان يهاجموا العالم.. في تعليمات أن أخوّن، وجاي التعليمات من انتصار من مكتب الرئيس هي الي بتعطي الرئيس (أبومازن) معلومات خطأ وهي التي تحكم فلسطين من خلال الرئيس.."

وتابعت قائلة: "رام الله مفكرين حالكوا دولة عظمى، بطلب من أبومازن الحماية، حماية من الي حوليه، أيش بدو يعمل بأخوي؟ يحط بالسجن؟!.. في 10 آلاف يورو هو معاش ياسر عرفات صدقني غيره ما فين يخوفوني بالملايين ما في ملايين يخوفوني عليهم، إذا شعرة من شعرتنا انصابت بحملها السلطة الفلسطينية.. أبو مازن يُغلّط، أنا بحب أبومازن ولكن من حوله بدهم يعادوا عيلة عرفات، إحنا عيلة عرفات قدها، عيلة عرفات بتجيب ناس أكثر منهم كلهم.."

وأضافت: "لو ياسر عرفات موجود كان راح قال لمحمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي) تعال، تعال يا محمد بن زايد وشوف وساعدني على نتنياهو، مش قادر عليهم.. أنا باجي يخون بلد عربي؟ بكفي مزاودات، إحنا نقعد مع الإسرائيلية ونقعد مع الشاباك ومع الموساد، على مين عم يضحكوا؟.. بدهم يفتحوا باب جهنم أنا بفتح باب جهنم على راسهم، وياسر عندي مذكراته كاتب على كل واحد منهم، لو بطلع ورقة على من يقول عنهم ياسر يعني يحرقهم أمام شعبهم.."