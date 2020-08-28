دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت قناة TRT العربية الرسمية في تركيا، الخميس، مقطع فيديو قالت إنه يظهر "لقطات تاريخية من الهجوم الكبير" العام 1922 ضد اليونان.

لقطات تاريخية تعود لـ"الهجوم الكبير" الذي شنته القوات التركية عام 1922 ضد القوات اليونانية أثناء حرب الاستقلال وانتهى بهزيمة اليونان وطردها من الأراضي التركية https://t.co/Yh1qyV7oU7

جاء ذلك في تغريدة للقناة التركية على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت بتعليق على الفيديو: "لقطات تاريخية تعود للهجوم الكبير الذي شنته القوات التركية عام 1922 ضد القوات اليونانية أثناء حرب الاستقلال وانتهى بهزيمة اليونان وطردها من الأراضي التركية".

وتأتي تغريدة القناة التركية ومقطع الفيديو في الوقت الذي تستمر فيه حالة التوتر متصاعدة بين أثينا وأنقرة في شرق البحر الأبيض المتوسط ومناطق النفوذ بين الدولتين في آخر سلسلة من التوترات التي شهدتها الدولتين في عدد من القضايا منها قضية اللاجئين.

ويذكر أن رئيس الوزراء اليوناني، كان قد وجه رسالة لتركيا في مقابلة حصرية مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN قال فيها: ""رسالتي لتركيا بسيطة للغاية: أوقفوا الاستفزازات ولنبدأ بالحوار كجيران متحضرين، أنهينا مؤخرا اتفاقا مهما للغاية مع مصر بموجبه حددنا مناطق النفوذ المائية وهذه اتفاقية يمكن استخدامها كأساس لاتفاقات أخرى في المنطقة ولكن بالطبع هذا لا يمكن أن يحدث إذا كنا سنواجه بين الحين والآخر نصف الأسطول التركي يبحر في بحر ايجة أو شرق المتوسط، هذه ليست الطريقة للقيام بالسياسات الخارجية.."