دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على "رغبة اليونان بتوسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا"، قائلا "هل تنتظرون منا قبول هذا؟ إن لم يكن ذلك سببا للحرب، فماذا سيكون؟".

جاء ذلك في مقابلة لأوقطاي مع وكالة الأناضول التركية الرسمية، وقال فيها إن "بلاده تنتظر الانصاف من الاتحاد الأوروبي بخصوص شرق المتوسط، وأنها لن تتنازل عن أي متر مربع في المنطقة مهما كلف الثمن".

وأضاف: "لا ينبغي لأحد أن يتوقع من تركيا التراجع خطوة إلى الوراء، بخصوص فعاليات التنقيب شرق المتوسط.. تركيا أكدت لأوروبا أنها لن تتنازل إطلاقا عن حقوقها في شرق المتوسط وإيجه".

وأردف: "أمتنا لا تقيم وزنا لأي شيء عندما يتعلق الأمر باستقلالها وحريتها، ولا تتوانى عن دفع أي ثمن مقابل صونهما".