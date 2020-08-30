دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضريح مؤسس تركيا، مصطفى أتاتورك، بمناسبة "عيد النصر"، الذي تحتفل به البلاد في الـ30 أغسطس/ آب.

وكتب أناضول في سجل الزوار وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "في الذكرى الـ98 لعيد النصر العظيم، نحيي بامتنان ذكرى جنابكم وجميع قادتنا وضباطنا وجنودنا وكل فرد من أمتنا من الذين ساهموا في هذا الانتصار".

وأضاف: "النجاحات الهامة التي حققتها تركيا في مختلف القطاعات، تعد أكبر دليل على عزمها الحفاظ على حقوقها ومصالحها.. لن نرضخ للتهديد والابتزاز في شرق المتوسط، وسندافع عن حقوقنا وفق القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية".

وأكد أردوغان تصميم بلاده على "بلوغ مئوية تأسيس الجمهورية التركية عام 2023، بقوة اقتصادية وعسكرية وسياسية ودبلوماسية أكبر"، فيما ذكرت الوكالة التركية أن فعاليات "عيد النصر والقوات المسلحة" بدأت بمسيرة نحو ضريح أتاتورك وسط العاصمة التركية، أنقرة، أجراها وفد رسمي يتقدمه أردوغان.