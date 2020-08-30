دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدرجت إسرائيل، الأحد، الإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول الخضراء المسموح بالسفر منها وإليها دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها في تويتر (إسرائيل بالعربية)، أن "السلطات الإسرائيلية قررت قبل قليل إدراج الإمارات ضمن الدول الخضراء التي يسمح السفر إليها والعودة منها دون الحاجة للخضوع إلى حجر صحي".

قررت السلطات الإسرائيلية قبل قليل إدراج الإمارات ضمن الدول الخضراء التي يسمح السفر إليها والعودة منها دون الحاجة للخضوع إلى حجر صحي. 🇮🇱🇦🇪✈️ https://t.co/9n1DSuKl5q

ويأتي القرار قبل ساعات من إطلاق أول رحلة جوية تجارية بين الإمارات وإسرائيل، الاثنين. وستقل الرحلة المُنطلقة من مطار بن غوريون وفدًا إسرائيليًا يرافقه مسؤولين أمريكيين برئاسة مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.

وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنت عن تطبيع العلاقات بينهما بدعم أمريكي، في مطلع أغسطس آب الجاري.

ويوم السبت، أعلنت الإمارات إلغاء قانون المقاطعة التجارية، ضمن جهود توسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، حسبما ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).