خلفان يرد لـCNN على ربط اتفاق السلام بدعم نتنياهو أو حملة ترامب.. ويؤكد: الاتفاق يبطل كل المزاعم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرحلة التي ستنطلق من إسرائيل إلى الإمارات الإثنين، بـ"التاريخية"، مشيرا إلى أن "التطبيع السريع" مع أبوظبي يغير الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده مع كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، الأحد: " كلنا سعداء بالتطبيع السريع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة إنه يغير الشرق الأوسط".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "السلام مع الإمارات خطوة تمهد لمعاهدات مع دول أخرى في المنطقة وسنشهد في المرحلة المقبلة تبادلاً تجارياً وسياحياً".

وتابع نتنياهو قائلا: "الرحلة الإسرائيلية غدًا إلى الإمارات ستكون تاريخية.. إذا كان يتطلب منا أن ننتظر الفلسطينيين لعقد اتفاقيات مع الدول الأخرى فهذا يعني أننا سننتظر للأبد"، حسب قوله.

وكانت قد أعلنت الإمارات وإسرائيل عن التوصل لاتفاق لـ"تطبيع كامل" للعلاقات بينهما في 13 أغسطس/آب الجاري، وفي ضوء ذلك سيكون كوشنر على رأس أول رحلة من إسرائيل إلى الإمارات.