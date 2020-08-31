متى تعود الرحلات الدولية إلى السعودية؟.. مُتحدث الصحة يرد

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نشر الأحد ، 30 اغسطس / آب 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، إن عودة الرحلات الدولية يجري دراستها من قبل الجهات المعنية.

تصريحات العبدالعالي جاءت، على هامش مؤتمر صحفي، الأحد، للرد على على سؤال حول موعد استئناف الرحلات الدولية، لا سيما بعد تخفيف بعض القيود الرسمية المفروضة للتعامل مع فيروس كورونا.

وأضاف مُتحدث الصحة السعودية إن هناك بروتوكولات يتم العمل عليها لضمان عودة الرحلات الدولية في الوقت المناسب، مُشددًا على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية.

فيديو | بعد مرحلة العودة بحذر.. متى تعود رحلات الطيران الدولية في #المملكة؟ #الإخبارية https://t.co/vUXaxKNWTs

ويوم الأحد، سجلت السعودية 30 حالة وفاة جراء كورونا، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 3870.

كما حدثت 910 إصابات كورونا جديدة، ليصل إجمالي حالات كورونا النشطة إلى 21284 حالة.

ويشار إلى أن الإحصاءات الأخيرة تعكس ثباتا لليوم الثاني في حالات كورونا بالمملكة.

وفي مارس أذار، أعلنت السعودية وقف الرحلات الدولية من وإلى أراضيها، ضمن حزمة إجراءات احترازية لمواجهة الوباء.