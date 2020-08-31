الإمارات: 31 ألف متطوع لاختبارات المرحلة الثالثة للقاح كورونا

الأول من نوعه في الإمارات.. ما أهمية تسجيل التسلسل الجيني لفيروس كورون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تطوع أكثر من 31 ألف شخص للمشاركة في التجارب الأولى للمرحلة الثالثة للقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) غير النشط في دولة الإمارات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام).

وينتمي المتطوعون إلى ما يزيد عن 120 جنسية، حيث سجلوا للمشاركة في تجارب اللقاح خلال ستة أسابيع.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن حملة "لأجل الإنسانية" سجَلت إنجازًا نوعيًا، من حيث السرعة والكفاءة في تسجيل المتطوعين وفحصهم ومشاركتهم تجارب اللقاح غير النشط، الذي طورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الرائدة عالمياً في تصنيع اللقاحات.

وتدير التجارب شركة "جي 42 للرعاية الصحية" من مركزها في أبوظبي بالشراكة مع دائرة الصحة- أبوظبي ووزارة الصحة في دولة الإمارات وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن آلاف المتطوعين حصلوا بالفعل على جرعتهم الثانية من اللقاح، فيما سيواصلون الخضوع لفحوص طبية.

وقالت دائرة الصحة في أبوظبي إنه تم الوصول إلى أعداد كافية من المتطوعين المطلوبين لإكمال التجارب السريرية، وهو ما يعني التوقف عن تسجيل متطوعين جدد اعتبارًا من الأحد 30 أغسطس آب.

وحقق اللقاحان غير النشطين نجاحًا في المرحلتين الأولى والثانية من التجارب دون حدوث أضرار جانبية، حيث استطاع 100% من المتطوعين توليد أجسام مضادة، وفقا لـ"وام".