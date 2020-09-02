لحظة وصول الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى أبوظبي على متن أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، الأربعاء، السماح للرحلات الجوية المغادرة والقادمة من وإلى الإمارات من "الدول كافة" بعبور مجالها الجوي، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول بالهيئة.

وقال المصدر إن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة وافقت على طلب نظيرتها الإماراتية بالسماح للرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات من كافة دول العالم بعبور مجالها الجوي.

ويأتي هذا القرار بعد عبور الرحلة "LY 971" والتي قدمت من تل أبيب إلى أبوظبي، الإثنين، كأول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات، بعبور المجال الجوي السعودي، ما دفع كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، لتوجيه الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يلتقيه الثلاثاء في المملكة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن هذا القرار لن يؤثر على موقف المملكة الثابت تجاه "القضية الفلسطينية".

ونشر بن فرحان تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، الأربعاء، قال فيها: "مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول، كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية"، على حد تعبيره.

مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضيةالفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافةالدول، كما أن المملكة تقدر جميع الجهودالرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرةالسلام العربية

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بفتح الأجواء الجوية السعودية أمام حركة الطيران القادمة والمغادرة من إسرائيل إلى الإمارات ووجه شكره لكوشنر وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الجهود التي بذلاها لتحقيق هذه الخطوة، حسبما نقل المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي، أوفير جندلمان، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

رئيس الوزراء نتنياهو يرحب بافتتاح الأجواء السعودية أمام الرحلات الجوية المتوجهة من وإلى إسرائيل ويشكر جاريد كوشنير وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على مساهمتهما الكبيرة التي أدت إلى هذه الخطوة الهامة. https://t.co/lSWZCRfaSP

وكانت قد توصلت الإمارات وإسرائيل لاتفاق "تطبيع كامل" برعاية أمريكية، في 13 أغسطس/آب الماضي، على أن يوقع الطرفان اتفاقية السلام في حفل من المقرر أن تستضيفه واشنطن لاحقا.