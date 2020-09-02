دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، موافقته على تكليف مطلق الأزيمع، كقائد للقوات المشتركة خلفا للفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز، الذي أحيل إلى التقاعد ويجري التحقيق معه على خلفية وقائع فساد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، نستعرض لكم فيما يلي نبذة سريعة عن الأزيمع:

- حصل على بكالوريوس علوم عسكرية تخصص مدرعات من كلية الملك عبد العزيز الحربية، واستكمل تعليمه العسكري بالحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، ثم درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

- بدأ مسيرته بقيادة فصيل دروع، ثم قائد فصيل تموين وصيانة، حتى تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير دولة الكويت، ثم مساعداً لقائد اللواء، فقائد مجموعة اللواء.

- تولى قيادة قوات درع الجزيرة التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استطاعت إحباط المخطط الإيراني لإثارة الشغب في مملكة البحرين، ثم تولى بعد ذلك قيادة المنطقة الجنوبية، وقام بالإشراف على خطة "درع الجنوب"، كما تولى إدارة العمليات العسكرية في عاصفة الحزم، وإعادة الأمل بكل جدارة واقتدار، بعدها عين قائداً للمنطقة الشرقية، تولى خلالها إعداد الخطط والإشراف على التمارين العسكرية.

- عين مستشاراً عسكرياً في مكتب سمو وزير الدفاع.

- صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، ليتولى الإشراف على الخطط الدفاعية الشاملة ورفع الجاهزية القتالية وبناء القوات المسلحة.

- صدر الأمر الملكي بتكليفه قائداً للقوات المشتركة، ليتولى قيادتها فــي تنفيــذ خطط القوات المسلحة لمواجهة التهديدات الناشئة ومتطلبات بيئة الأمن في المنطقة.