عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات بالسعودية تزداد قوة وصلابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إن بلاده والمملكة العربية السعودية تجمعهما "علاقات تاريخية واستراتيجية راسخة تزداد قوة وصلابة في ظل دعم ورعاية واهتمام من قيادتي البلدين الشقيقين"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام، الخميس.

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي، في تصريحات خاصة عقب مشاركته في أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين G20 الذي عقدن الخميس، برئاسة السعودية، أن "العلاقات بين البلدين تشكل نموذجا مميزا وفريدا للعلاقات العربية – العربية بين الأشقاء فما يربط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ليس فقط علاقات استراتيجية وتاريخية وإنما هي علاقة استثنائية تعززها روابط الدم ووحدة المصير".

وتابع عبد الله بن زايد، حسبما نقلت وام، أن "العلاقات اتخذت آفاقا أرحب للتعاون الاستراتيجي تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي الذي وفر منصة مثالية لتحقيق التكامل بين الشقيقين في المجالات كافة من أجل مستقبل مشرق"، مؤكدا أن "الإنجازات التي حققها المجلس التنسيقي تدعو للفخر وتؤكد أن البلدين وقيادتهما يمضيان قدما نحو علاقات أكثر قوة وصلابة".

وعقد وزراء الخارجية في مجموعة العشرين G20، اجتماعًا، الخميس، لبحث طرق تنسيق التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا عبر الحدود.

وأكد الوزراء، وفقًا لما ورد في بيان القمة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية عبر الإنترنت، أهمية فتح الحدود، وتعزيز التدابير لتحقيق ازدهار اقتصادي، مع الاخذ بعين الاعتبار، إجراءات الصحة والسلامة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.