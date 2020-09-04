دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات البحرينية، الخميس، فتح مجالها الجوي لكافة الرحلات من جميع الدول المتوجهة إلى الإمارات، عقب أول رحلة للطيران الإسرائيلي إلى أبوظبي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن مصدر مسؤول في شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، قوله: "صدرت موافقة شؤون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية قد وافقت، الأربعاء، على طلب نظيرتها الإماراتية بالسماح للرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات من كافة دول العالم بعبور مجالها الجوي.

ويأتي هذا القرار بعد عبور الرحلة "LY 971" والتي قدمت من تل أبيب إلى أبوظبي، الإثنين، كأول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات، بعبور المجال الجوي السعودي، ما دفع كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، لتوجيه الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يلتقيه الثلاثاء في المملكة.