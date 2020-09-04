دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ظهر عبدالناصر راضي رجب، والد طالب الطب إبراهيم، الذي هز مقطع فيديو له وهو يبيع "الفريسكا" على أحد الشواطئ في مصر مواقع التواصل الاجتماعي، "بأول لقاء تلفزيوني" له لتغلبه دموعه بعد الحفاوة والدعم الذي حظي به ابنه.

اللقاء التلفزيوني كان على قناة محور المصرية، حيث قال: "كنا شغالين جئنا الساعة 10 الصبح لقينا البحر كله بقول اندهولنا إبراهيم عبدالناصر، قلنا في ايه؟ قالوا انتوا قاعدين كدة مش شايفين الفيديو عامل ضجة في الإعلام، قلنا نتفرج على الفيديو، أنا انهرت من العياط، الكلمة دي اثرت فيا.."

وتابع قائلا: "أنا أسعد إنسان في الدنيا حاليا، الحمد لله إني أنا شايفه سعيد.. عندي خالد (ابن آخر) كويس وشاطر معانا في الاستديو بس برا وراء الكاميرات بتفرج علينا وعندي حبيبة (ابنة) متفوقة برضه والأولى على المدرسة في كل سنة، الحمد لله رب العالمين.."

الشاب اسمه ابراهيم تفوق في الثانوية العامة وحصل على 408.5% في الثانوية العامة بنسبة 99.4% رغم ظروفه الصعبة لأنه يعمل إلى جانب الدراسة ويبيع الفريسكا مع أبيه على شواطئ الإسكندرية، وفقا لتقرير نشره التلفزيون المصري الرسمي.

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تواصل مع "نموذج للشباب المكافح من المتفوقين في الثانوية العامة ووعده بمنحة دراسية مجانية بطب الاسكندرية بناءً على طلبه"، وفقا لما صرح به حسام عبدالغفار المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.