إيران تفتح المدارس مع استمرار تزايد الوفيات الناجمة عن كورونا

طهران، إيران (CNN)-- أُعيد فتح المدارس في إيران، السبت، مع تطبيق إجراءات خاصة لوباء فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "Press TV" الإيرانية الحكومية.

وفي خطاب بمناسبة بدء العام الدراسي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الآباء يمكنهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو جعلهم يتعلمون عبر شبكة الإنترنت، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما السادات لاري، السبت، في التلفزيون الحكومي، عن تسجيل 110 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 22,154.

وقالت لاري أيضًا إن هناك 1894 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 38,4666.