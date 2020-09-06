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نشر الأحد ، 06 سبتمبر / ايلول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الأحد، مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، بعد ساعات من لقائه زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي الخاص بالمكتب السياسي لحماس، التقى هنية ممثلي فصائل فلسطينية وأجرى جولة ميدانية في أحياء المخيم.

وقال هنية، في كلمة له داخل أحد مساجد المخيم: "جئنا إلى أهلنا في مخيمات الصمود في لبنان وهذا شرف وعزة لنا".

وذكر هنية أن اللاجئين الفلسطينيين بمثابة "ضيوف في لبنان حتى تحقيق العودة"، مشددا على أنه "لا توطين ولا تهجير ولا للوطن البديل".

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس إن "التطبيع لا يمثل شعوب الأمة وضميرها، ولا تاريخها وميراثها... فلسطين ما زالت تسكن في ضمير شعوب الأمة".

ويذكر أن مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان أُنشىء عام 1948 من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويعد من بين أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، الأحد، التقى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، هنية، إذ ظهر الاثنان وهما يرتديان كمامات للحماية من فيروس كورونا.

واستعرض الطرفان مجمل التطورات السياسية والعسكرية في الأراضي الفلسطينية ولبنان والمنطقة، بما في ذلك صفقة القرن وتطبيع دول عربية علاقاتها مع إسرائيل، وفقا لما ذكرته قناة المنار التابعة للحزب.

كما التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في إطار زيارته الحالية للبنان.