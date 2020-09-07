دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، وذلك بعد ساعات قليلة من اتصال آخر جمع بين الأول والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستعرض الطرفان أعمال مجموعة العشرين والتي ترأسها السعودية خلال العام الجاري، كما تطرق الجانبان لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأبدى الملك سلمان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع موسكو وأعرب عن ارتياحه لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مبرزا دور روسيا في مجموعة (أوبك بلس) لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق النفط، حسبما ذكرت واس.

من جانبه، أشاد بوتين بالجهود السعودية بفترة ترأسها لمجموعة العشرين معربا عن سعادته بتطور العلاقات بين موسكو والرياض في مجال الطاقة ومشيرا إلى التواصل بين البلدين حول التجارب السريرية المتعلقة باللقاح الروسي لكورونا.

وكان قد أجرى الملك سلمان اتصالا هاتفيا بترامب في وقت سابق الإثنين، ناقش الجانبان فيه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والأزمة مع قطر.