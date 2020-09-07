دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز على "رأب الصدع" في العلاقات مع دول خليجية، وذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الأحد.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها نائب مساعد ترامب، جود ديري، على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "اليوم تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع ملك السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، أشاد الرئيس ترامب برئاسة السعودية لمجوعة الـ20 ورحب بفتح الأجواء السعودية للرحلات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة التي بدأت بالرحلة التاريخية الأسبوع الماضي بين تل أبيب وأبوظبي.."

Today, President @realDonaldTrump spoke with King Salman bin Abdulaziz of Saudi Arabia. President Trump praised Saudi Arabia’s G20 Presidency and welcomed the opening of Saudi air space to flights between Israel and the United Arab Emirates,...

وتابع جود في تغريدة منفصلة: "ألقى الرئيس ترامب الضوء على أهمية اتفاق إبراهيم، وناقش سبل تعزيز الأمن والازدهار في المنطقة.. الرئيس ترامب أيضا حث المملكة العربية السعودية للتفاوض ورأب الصدع الخليجي، مؤكدا على العلاقات القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية شاكرا الملك سلمان على قيادته".

President Trump also urged Saudi Arabia to negotiate with other Gulf countries to resolve the rift. President Trump emphasized the strong partnership between the United States and Saudi Arabia, and thanked King Salman for his leadership.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد نشرت تقريرا عن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الملك سلمان وترامب، وأن العاهل السعودي أعرب عن "تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية لإحلال السلام"، مؤكداً على "حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام".