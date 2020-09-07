دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطرقا بها لعدد من القضايا منها "القضية الفلسطينية".

وأعرب العاهل السعودي في الاتصال الهاتفي عن "تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية لإحلال السلام"، مؤكداً على "حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتم خلال الاتصال وفقا لتقرير الوكالة السعودية "بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي".

وأكد الملك سلمان بن عبدالعزيز على "مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي".