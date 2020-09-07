شخصان يُعتقد أن أحكام الإعدام شملتهم في "مقتل خاشقجي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت النيابة العامة السعودية، الإثنين، إصدار أحكام نهائية بحق 8 متهمين بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأكدت أنه بذلك تنقضي الدعوى وتُغلق القضية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) تصريحات للمتحدث باسم النيابة العامة أعلن فيها صدور أحكام نهائية بحق المتهمين الثمانية، وكشف عن الأحكام الصادرة بحقهم.

وأضاف المتحدث باسم النيابة قائلا: "هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي"، حسب قوله.

وشملت الأحكام، السجن 20 عاما لكل فرد من 5 متهمين بالقضية، بالإضافة إلى تراوح مدة سجن الثلاثة الآخرين بين 7 و10 سنوات، وفقا للمتحدث باسم النيابة.

وأكدت النيابة العامة السعودية أن هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض "نهائية واجبة النفاذ طبقا للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية"، وفقا لواس.

ولفت المتحدث باسم النيابة العامة السعودية أنه وبصدور هذه الأحكام تصبح قضية مقتل الصحفي السعودي مغلقة وقال في هذا الصدد: "بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (22 ، 23) من نظام الإجراءات الجزائية"، على حد قوله.

وكان قد قُتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول من عام 2018 على يد عدد من ضباط الاستخبارات السعوديين الذين صوفتهم الحكومة السعودية بـ"المارقين" آنذاك نافية أن يكون أمر القتل قد صدر عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.