رئاسة تركيا تعلق على حكم قضية خاشقجي في السعودية و"أمور تثير الشكوك"

شخصان يُعتقد أن أحكام الإعدام شملتهم في "مقتل خاشقجي"

النيابة العامة: الحكم على 5 بالإعدام في قضية قتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، على الحكم الذي أصدره القضاء في المملكة العربية السعودي بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في إسطنبول، ملقيا الضوء على "أمور تثير الشكوك".

#عاجل | ألطون: لم يلبِّ الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة سعودية اليوم، بشأن جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، توقعات تركيا والمجتمع الدولي

وقال ألطون وفقا لما نقلته قناة TRT التركية الرسمية: "لم يلبِّ الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة سعودية اليوم، بشأن جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، توقعات تركيا والمجتمع الدولي".

وتابع قائلا: "لا نزال لا نعلم ما حدث بجثة خاشقجي أو من أراد قتله أو ما إذا شارك في الجريمة متعاونون محليون، وكلها أمور تثير الشكوك حول مصداقية الإجراءات القانونية التي اتخذتها السعودية. إننا نحث السلطات السعودية على التعاون مع التحقيق الجاري في الجريمة بتركيا".

وأضاف: "إنه التزام قانوني وأخلاقي أن نسلِّط الضوء على جريمة مقتل جمال خاشقجي التي ارتُكِبت داخل الحدود التركية من أجل تحقيق العدالة، فهذه هي الطريقة الوحيدة لنضمن عدم ارتكاب فظائع كهذه مستقبلاً".

وكانت قد أعلنت النيابة العامة السعودية صدور الاحكام النهائية بحق 8 من المتهمين بالقضية إذ حُكم على 5 منهم بالسجن لمدة 20 عاما في حين تراوحت عقوبة الثلاثة الآخرين بين 7 و10 سنوات، وتم إغلاق القضية.