دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دان حزب الله اللبناني العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على وزيرين سابقين، اتهمتها بدعمه سياسيا واقتصاديا، معتبرة القرار "غير عادل"، وفقا لبيان صادر عن الحزب الأربعاء.

وأكد حزب الله في بيانه أن سياسة العقوبات لن تحقق أهدافها في لبنان ولن تقود لقهر اللبنانيين وإجبارهم على التخلي عن حقوقهم الوطنية السيادية، حسبما جاء في البيان.

وكانت قد فرضت واشنطن، الثلاثاء، عقوبات على الوزيرين السابقين يوسف فينانيوس وعلي حسن خليل، بسبب دعمهما لحزب الله اقتصاديا وسياسيا.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي الوزيرين السابقين بنقل أموال من خزائن الدولة إلى مؤسسات تابعة للحزب، والمساهمة بربح بعض الشركات التابعة لحزب الله لعقود حكومية في لبنان.