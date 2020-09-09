ممثل إسرائيلي ينشر صورتين أمام "برج خليفة" في دبي.. فكيف علق عليهما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الممثل الإسرائيلي، ليور راز، الأربعاء، صورتين له أثناء وجوده في الإمارات كانت إحداها أمام برج خليفة في إمارة دبي.

وشارك راز متابعي صفحته الرسمية على موقع تويتر صورتين له، التقط إحداهما مع مواطن إماراتي وأخرى أمام برج خليفة.

وكتب الممثل الإسرائيلي في تغريدته ثلاث كلمات تعني "السلام" باللغات العربية والإنجليزية والعبرية.

Peace Salam shalom 🇦🇪 🇮🇱 https://t.co/lrWxSeK2EQ

وكانت قد توصلت الإمارات وإسرائيل لاتفاقية "تطبيع كامل" في 13 أغسطس/آب الماضي، عل أ، توقع هذه الاتفاقية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، في 13 سبتمبر/أيلول الجاري.