الإمارات تعلن من سيرأس وفدها لتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سيرأس الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، وفد بلاده خلال توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل في العاصمة الأمريكية، واشنطن، في الـ15 من الشهر الجاري.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، حيث ذكرت: "يتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين إلى واشنطن يوم 15 سبتمبر الجاري بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل".

وأراد مسؤولون في البيت الأبيض أن يقام حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات واسرائيل في موعد قريب من ذكرى توقيع اتفاقية أوسلو في 13 سبتمبر/أيلول.

يذكر أن الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق على "تطبيع كامل" لعلاقات بينهما في 13 أغسطس/آب الماضي.