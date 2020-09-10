إمام الحرم السابق يرد على تغريدة تعدد "أسباب الشقاء في الإسلام"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق على تغريدة تعدد "أسباب الشقاء" في الإسلام، وذلك بعد تغريدة نشرها أكد فيها أن الدين الإسلامي "لم يكن أبدا سببا للشقاء".

لم يكن دين الإسلام يوما ما سببا للشقاء، ولا جالبا للعناء، ولا مجاوزا به العبد طاقته، بل هو ميسر للذكر، ومعينا على الصبر، ومدرا للرزق، حين يرزق المرء القناعة والرضا، فيسعد ويهنأ {فلنحييه حياة طيبة}.

بدأ الأمر بتغريدة الكلباني التي نشرها على صفحته الرسمية، الأربعاء، وقال فيها: "لم يكن دين الإسلام يوما ما سببا للشقاء، ولا جالبا للعناء، ولا مجاوزا به العبد طاقته، بل هو ميسر للذكر، ومعينا على الصبر، ومدرا للرزق، حين يرزق المرء القناعة والرضا، فيسعد ويهنأ {فلنحيينه حياة طيبة}".

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صاحب حساب D.talal رد على تغريدة الكلباني قائلا: "هناك شقاء ودماء وكراهيه واسر وسبي.. وغزو وعبوديه.. وسلب وسحل للمرأه وانتقاص لها.. وطرد من رحمة الله.. بن باز يقول من ترك الصلاة يعذب بالرماح.. اليس شقاء وتعذيب.. 5 مرات تقفل المحلات للصلاة وتتعطل الحياة.. اليس هذا شقاء.. انزع نظارة الجهل ورح تراها شقاء في شقاء.. الخ الخ".

الكلباني من جهته رد على التغريدة السابقة مكتفيا بكتابة "أحسن شي إن الدال عندك (كابتال)".