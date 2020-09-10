متى تعود الرحلات الجوية الدولية؟.. وزير الصحة السعودي يُعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، إن إعادة استئناف رحلات الطيران الدولية من وإلى أراضي المملكة يتوقف على حجم انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الربيعة، في مقابلة مع قناة "الإخبارية" الرسمية، أن الإجراءات الاحترازية "مهمة لسلامة الجميع".

وأكد الربيعة أنه مع وجود حالات كورونا فإن الإجراءات يجري تقييمها حسب وضع والوباء، وأن مراجعتها تتم باستمرار، ووفقا لذلك يتم اتخاذ القرار.

فيديو | وزير الصحة: اسئتناف رحلات الطيران الدولي يخضع لمدى انتشار #كورونا #الإخبارية https://t.co/p0ustV0VOz

وفي 15 مارس أذار، أوقفت السلطات السعودية جميع الرحلات الدولية، ضمن حزمة إجراءات وقائية للتعامل مع الوباء.

وأعادت السلطات السعودية الرحلات الجوية داخل المملكة، بداية من أواخر مايو أيار الماضي، شاملة وجهات عديدة، من بينها الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، تبوك، القصيم، الطائف، والجوف.