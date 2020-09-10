دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات الشيخة موزا المسند، والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد في اليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات.

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر خلال مشاركتها في "اليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات" تدعو إلى مضاعفة الجهود والإنفاق لحماية التعليم .. اليوم العالمي لحماية التعليم اعتمد من الأمم المتحدة بمبادرة قدمتها صاحبة السمو دعماً لحق الجميع في التعليم والمعرفة .. @EAA_Foundation https://t.co/gL59bbuQnJ

وأعاد شقيق أمير قطر، الشيخ جوعان بن حمد نشر مقطع الفيديو على صفحته بتويتر، حيث قالت فيه الشيخة موزا: "قبل عام كما تعلمون دعوت لتخصيص يوم عالمي لحماية التعليم من الاعتداءات وعندما استبشرنا خيرا باعتماد الأمم المتحدة لهذه المناسبة بوصفها وقفة سنوية لمراجعة مستويات التقدم كنا ندرك أن جدية الالتزام تتجلى في مدى الاستجابة في مواجهة التحديات.."

وتابعت قائلة: "أقول هذا ولا يفارق ذاكرتي مشهد أشلاء 40 طفلا ودماء 56 جريحا وقد تبعثرت حقائبهم المدرسية وتناثرت دفاترهم مشرعة صفحاتها بالإدانة، شاهدة على جريمة ترتكب عندما قصفت طائرة حربية باصا مدرسيا في أغسطس عام 2018 في محافظة صعدة اليمنية.."

وأضافت: "هو عمل وحشي أفلت من عقابه الجناة، كما أفلت آخرون من جرائم تكررت في دول أخرى، حيث أبلغت بيانات حديثة عن أكثر من 11 ألف هجوم على التعليم في السنوات الخمس الماضية قتل أو جرح خلالها 22 ألفا من الطلبة والمعلمين والأكاديميين في أكثر من 93 دولة.."

ويذكر أن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لـ"دعم الشرعية في اليمن" قد أصدرت بيانا في أعقاب ذلك الحادث أكدت فيه بالقول إن "قيادة القوات المشتركة تعبر عن أسفها لتلك الأخطاء، وتقدم تعازيها لأهالي الضحايا وتضامنها معهم وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل"، معلنة "قبولها بالنتائج وما خلص إليه الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وإنها فور حصولها على تلك النتائج بشكل رسمي ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من ثبت ارتكابهم أخطاء وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في مثل هذه الحالات، مع الاستمرار في مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وفقاً للدروس المستفادة من تلك العمليات".