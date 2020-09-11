دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علَق نجم المنتخب والأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل البحرين وإسرائيل إلى اتفاق سلام وإقامة علاقات رسمية بينهما، الجمعة.

وكتب أبوتريكة، في حسابه عبر تويتر: "الطبيعي أن يكون الصراع والتنافس على الوصول للقمة لا إلى القاع... التطبيع خيانة.. فلسطين قضية الشجعان لا قضية أتباع وضعفاء"، على حد تعبيره.

وأمكن قراءة عبارة أظهرها تويتر أسفل تغريدة أبوتريكة، تقول إنه قصر إمكانية التعليق على تغريدته على من يقوم بمتابعتهم فقط، وهي خاصية جديدة أتاحهتا الشبكة لمستخدميها.

الطبيعي ان يكون الصراع والتنافس على الوصول للقمة لا إلي القاع ....التطبيع خيانة ...فلسطين قضية الشجعان لا قضية أتباع وضعفاء

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي أن البحرين هي "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!"، في إشارة إلى الإمارات التي أعلن ترامب، في 13 أغسطس آب الماضي، أنها اتفقت مع إسرائيل على تطبيع كامل للعلاقات.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلي الإمارات والبحرين وإسرائيل في واشنطن، الثلاثاء المقبل، لتوقيع اتفاقات تطبيع العلاقات بينها، في تقليد على طريقة توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في 1979.

وكانت البحرين ضمن دول دول عربية، هي السودان والإمارات وسلطنة عُمان، زارها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل عدة أسابيع من أجل "تعميق التطبيع". وأعرب عن أمله في أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات.