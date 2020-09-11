دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الحبل على الجرار"، في أول تعليق له على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، اتفاق إسرائيل والبحرين على إقامة علاقات رسمية بموجب اتفاق سلام مماثل للاتفاق مع الإمارات.

وأضاف نتنياهو، تغريدات متواترة عبر حسابه في تويتر: "مرت 26 عامًا منذ اتفاقية السلام الثانية التي أبرمناها مع دولة عربية وحتى أن توصلنا إلى اتفاقية سلام ثالثة ومرت ليس 26 عامًا، بل 29 يومًا منذ توصلنا إلى اتفاقية السلام الثالثة وحتى توصلنا إلى اتفاقية السلام الرابعة مع دولة عربية والحبل على الجرار"، حسب تعبيره.

ومضى قائلا: "يا مواطني إسرائيل, أتأثر بأبشركم بأن هذا المساء سنتوصل إلى اتفاقية سلام أخرى مع دولة عربية أخرى, مع البحرين. تنضم هذه الاتفاقية إلى اتفاقية السلام التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

واعتبر نتنياهو أن "هذا عصر جديد من السلام. السلام مقابل السلام. الاقتصاد مقابل الاقتصاد"، موضحًا: "لقد استثمرنا في السلام على مدار سنوات طويلة والآن السلام سيستثمر فينا وسيؤدي إلى استثمارات كبيرة جدًا في الاقتصاد الإسرائيلي وهذا مهم للغاية".

وأشار نتياهو إلى أنه "تم إنجاز كل هذه الاتفاقيات بفضل عمل دؤوب للغاية تم القيام به وراء الكواليس على مدار سنوات ولكن هذه الجهود قد نضجت بفضل المساعدة المهمة التي قدمها صديقنا الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب".

بالفيديو: رئيس الوزراء نتنياهو يعلن رسميا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع #البحرين! هذا هو عصر جديد عبارة عن السلام مقابل السلام. https://t.co/zclCv9USoR

ومساء الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي اتفاق البحرين وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، لتصبح المنامة ثاني عاصمة خليجية تقيم علاقات سياسية مع إسرائيل بعد الإمارات العربية المتحدة.

وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر، الجمعة: "اختراق تاريخي آخر اليوم! يتفق صديقتانا العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين على اتفاق سلام".

وأضاف ترامب أن البحرين هي "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!، في إشارة إلى الإمارات التي أعلن ترامب، في 13 أغسطس آب الماضي، أنها اتفقت مع إسرائيل على تطبيع كامل للعلاقات.

وكانت البحرين ضمن دول دول عربية، هي السودان والإمارات وسلطنة عُمان، زارها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل أسابيع من أجل "تعميق التطبيع". وأعرب عن أمله في أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات.

وفي 31 أغسطس آب، هبطت أول طائرة إسرائيلية في مطار أبوظبي، في أول رحلة تجارية مباشرة. وكانت تقل على متنها وفدًا إسرائيليًا – أمريكيًا برئاسة صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه جاريد كوشنر.